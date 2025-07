Future Hits Live 2025 torna all’Arena di Verona gli ospiti

Il Future Hits Live 2025 ritorna il 2 settembre all’Arena di Verona.  Il Future Hits Live 2025 ritorna martedì 2 settembre nell’incantevole Arena di Verona. Altri grandi artisti si aggiungono al cast che salirà sul palco: ARTIE 5IVE, BIGMAMA, FRAH QUINTALE, JOSHUA, LEVANTE, NOEMI, ROCCO HUNT, SHABLO, TORMENTO.  Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Future Hits Live 2025 torna all’Arena di Verona, gli ospiti

In questa notizia si parla di: future - hits - arena - verona

Il Power Hits Estate 2025 è sold out, in vendita i biglietti per il Future Hits Live - Il Power Hits Estate di RTL 102.5 è sold out, aperti i biglietti per il Future Hits Live, il giorno dopo, sempre all’Arena di Verona.

Radio Zeta Future Hits Live 2025: il 1° giugno un cast eccezionale in diretta su Radio Zeta e RTL 102.5 - Radio Zeta Future Hits Live torna per la sua 4 a  edizione domenica 1° giugno al Centrale del  Foro Italico  di Roma.

Future Hits, il cast dei cantanti del concertone di Roma - Un appuntamento che ormai è una piacevole tradizione per moltissimi giovani: il primo giugno sul Centrale del Foro Italico di Roma torna il Radio Zeta Future Hits Live, il concerto che riunisce una quarantina di artisti che popolano le playlist dei giovani e giovanissimi.

Future Hits Live di Radio Zeta: nuovi nomi si aggiungono al cast del 2 settembre all’Arena di Verona #radiozetaFHL25 @RadioZetaOf Vai su X

Sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2025 ci saranno anche: ARTIE 5IVE, BIGMAMA, FRAH QUINTALE, JOSHUA, LEVANTE, NOEMI, ROCCO HUNT, SHABLO E TORMENTO! Ma non finisce qui, perché abbiamo bisogno anche del tuo aiuto: quale al Vai su Facebook

Future Hits Live di : annunciati i primi artisti che il 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena di Verona; Radio Zeta Future Hits Live a Verona: annunciati i primi artisti; Il Power Hits Estate di RTL 102.5 è sold out! Aperte le prevendite per la seconda data del Future Hits Live di Radio Zeta: martedì 2 settembre all’Arena di Verona.

Future Hits Live 2025 torna all’Arena di Verona, gli ospiti - Altri grandi artisti si aggiungono al cast che salirà sul palco: ARTIE 5IVE, BIGMAMA, FRAH QUINTALE, JOSHUA, ... Si legge su 361magazine.com

Future Hits Live di Radio Zeta: nuovi nomi si aggiungono al cast del 2 settembre all’Arena di Verona - Altri grandi artisti saliranno sul palco: Artie 5ive, BigMama, Frah Quintale, Joshua, Levante, Noemi, Rocco Hunt, Shablo e Tormento ... Lo riporta rtl.it