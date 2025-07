Osimhen – Galatasaray c’è una novità importante | Così si può sbloccare l’affare

Va avanti la trattativa tra la SSC Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen: individuata la chiave che può far sbloccare l’affare definitivamente. Sono ore caldissime e, potenzialmente, decisive per quanto riguarda il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. L’attaccante di nazionalitĂ nigeriana ha dato prioritĂ al ritorno in Turchia, dove ha militato – per l’appunto con il Galatasaray – nell’ultima stagione in prestito. Ora, l’obiettivo da parte della compagine turca è il ritorno dell’ex Lille a titolo definitivo, dopo aver incassato l’ok definitivo da parte del diretto interessato sui termini contrattuali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen – Galatasaray, c’è una novitĂ importante: “Così si può sbloccare l’affare”

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

I dirigenti del @Galatasaray non mollano la presa su Victor #Osimhen e restano in Italia per definire l'affare con il #Napoli L'attaccante nigeriano è l'obiettivo primario del club turco, intenzionato a sbloccare una trattativa che anche il club azzurro ha tutto l'in Vai su Facebook

?Si sta per sbloccare l’affare #Osimhen: Il #Galatasaray potrebbe versare al #Napoli 40M cash e 35M a rate per l’attaccante nigeriano. Si lavora ad una chiusura in giornata. [@OAccomando91] Vai su X

Napoli e Galatasaray ancora distanti: l'affare Victor Osimhen non si sblocca, ballano 5 milioni tra domanda e offerta; Il Napoli non ha accettato per ora i termini di pagamento del Galatasaray; Osimhen, il Galatasaray prepara l’affondo: dirigenti in contatto col Napoli – TMW.

Il Galatasaray ha accettato il divieto di rivendere Osimhen in Italia per due anni (Moretto) - Matteo Moretto dà notizie sugli ultimi accordi trovati tra Napoli e Galatasaray per il passaggio a titolo definitivo di Victor Osimhen. Secondo ilnapolista.it

Arrivano i soldi per Osimhen, acquisto del Como dal Galatasaray - Potrebbe essere arrivata la vera svolta per il trasferimento tanto atteso di Victor Osimhen al Galtasaray e a sbloccare il suo ritorno in Turchia può essere il Como. Si legge su calcionow.it