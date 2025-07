Alberto Bolaffi è morto | addio al re del collezionismo Aveva 89 anni

Era presidente onorario della società Bolaffi e presidente di Plurinvest, holding del gruppo Bolaffi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alberto Bolaffi è morto: addio al re del collezionismo. Aveva 89 anni

In questa notizia si parla di: bolaffi - alberto - morto - addio

È morto Alberto Bolaffi, ha guidato la casa d’aste dagli Anni Sessanta al 2013. Aveva 89 anni - Il cordoglio della Società : «Ha valorizzato la tradizione iniziata con suo nonno nel 1890 e dato al commercio filatelico un grande impulso a livello nazionale e internazionale»

Morto Alberto Bolaffi, per oltre 50 anni alla guida della casa d’aste e collezionismo - Roma, 16 luglio 2025 – Mondo del collezionismo in lutto per la scomparsa del cavaliere del Lavoro Alberto Bolaffi.

Morto Alberto Bolaffi, il presidente onorario della storica casa d’aste aveva 89 anni - (Adnkronos) – Il Cavaliere del Lavoro Alberto Bolaffi, presidente onorario della società Bolaffi, è morto nella notte all'età di 89 anni a Torino.

#AlbertoBolaffi - Addio ad Alberto Bolaffi, il re del collezionismo. La sua passione e competenza rimarranno un'ispirazione per sempre. Vai su X

Una folla ha abbracciato la famiglia del giovane morto in uno schianto in moto sulla Gardesana, a soli due giorni dal suo 35mo compleanno LE FOTO Vai su Facebook

È morto Alberto Bolaffi, addio al re della filatelia; Addio ad Alberto Bolaffi, una vita per il collezionismo; Alberto Bolaffi è morto: addio al re del collezionismo. Aveva 89 anni.

Addio ad Alberto Bolaffi, una vita per il collezionismo - Una firma che è garanzia di livello internazionale per la filatelia, è morto a 89 anni Alberto Bolaffi, presidente onorario della società Bolaffi e presidente di Plurinvest, holding del gruppo Bolaffi ... Lo riporta ansa.it

È morto Alberto Bolaffi, addio al re della filatelia - Si è spento a 89 anni il presidente onorario della storica azienda torinese specializzata in filatelia e beni da collezione ... Scrive ilfattoquotidiano.it