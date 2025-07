Paltrinieri nella 5 km con un tutore alla mano infortunata niente gare mondiali in piscina

Greg si era infortunato nella 10 km d'argento, parteciperà anche a sprint e staffetta e poi tornerà in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paltrinieri nella 5 km con un tutore alla mano infortunata, niente gare mondiali in piscina

In questa notizia si parla di: paltrinieri - tutore - mano - infortunata

Paltrinieri nella 5 km con un tutore alla mano infortunata, niente gare mondiali in piscina; Thomas Ceccon rivela: Infortunio alla mano è stato più serio del previsto.

Mondiali nuoto, infortunio per Paltrinieri: frattura al dito, ma farà gare in acque libere - Il nuotatore azzurro ha rimediato la frattura dell'anulare della mano (si era infortunato durante la gara della 10 km, terminata al secondo posto), ma parteciperà regolarmente alle prossime gare in ... Secondo sport.sky.it

Paltrinieri racconta l’esperienza traumatica della Senna: “Sotto ... - Gregorio Paltrinieri ha chiuso le sue Olimpiadi con la gara di nuoto in acque libere, nella Senna non è riuscito a vedere nemmeno il palmo della sua mano. Si legge su fanpage.it