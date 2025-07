La star del cinema è irriconoscibile | da 180 chili si è mostrato alla première de I Puffi con una silhouette che ha sorpreso fotografi e fan Come ha fatto?

J ohn Goodman, 73 anni, ha catturato l'attenzione del pubblico con una trasformazione fisica evidente, apparendo visibilmente più snello alla première de I Puffi a Los Angeles. L'attore, nato il 20 giugno 1952, ha perso circa 90 chili, passando da un peso massimo di 180 chili a una silhouette che ha sorpreso fotografi e fan. Sul blue carpet de I Puffi, dove presta la voce a Grande Puffo, Goodman ha sfoggiato un completo blu navy, camicia bianca e cravatta a fantasia, mentre a Monte Carlo ha optato per un look altrettanto elegante.

“Ho perso 90 chili, non riuscivo più a guardarmi allo specchio”: John Goodman irriconoscibile alla premiére de “I Puffi” - “Non volevo più guardarmi allo specchio e non era una bella cosa”. Parole forti e piene di significato per John Goodman.