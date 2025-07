BRUXELLES – Il Quadro finanziario pluriennale per il 2028-2034 presentato dalla Commissione Ue equivale, stando alle slide illustrate in conferenza stampa, ad un contributo pari all’1,26% del Pil dei Paesi membri, superiore quindi alla percentuale attuale che ruota attorno all’1,1% del Pil. Nel corso della conferenza stampa, tuttavia, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha spiegato che, grazie alle nuove risorse proprie previste dal Qfp, i “contributi dei Paesi membri resteranno stabili”. Von der Leyen ha inoltre sottolineato che una “revisione” del bilancio plruiennale sarà prevista nel momento in cui altri Paesi entreranno nell’Ue nel corso del settennato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Von der Leyen: “Il contributo dei 27 al bilancio resterà stabile”