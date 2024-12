Pronosticipremium.com - Roma, il Milan è alle porte: data e ora della conferenza stampa di Ranieri

Leggi su Pronosticipremium.com

Una breve pausa per le feste natalizie e laè già pronta a ritornare sul campo di Serie A per l’ultima sfida di questo 2024. In occasione18ª giornata di Serie A, i giallorossi si sposteranno verso lo Stadio Giuseppe Meazza per sfidare ila partire dore 20:45 del 29 dicembre. Obiettivo dei giallorossi è quello di provare a chiudere l’anno nel migliore dei modi, così da archiviare l’inizio di questa stagione alquanto dura. Attualmente la classifica infatti parla del 10° posto, con soli 19 punti conquistati in 17 partite. La vittoria contro il Parma però ha ridato entusiasmo alla squadra diche si prepara ad affrontare ildi Fonseca, anch’esso in una situazione complicata. Sebbene i risultati in casa rossoneri stiano arrivando, le prestazioni non riescono mai a convincere al 100% tifosi e addetti ai lavori.