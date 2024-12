Rassegne Scrinzi e Arru protagonisti al Capri Hollywood

Leggi su Ildenaro.it

Con Martina, l’attrice trentina protagonista del film ‘Vermiglio’ in corsa verso l’Oscar e Andrea, co-protagonista del film fenomeno ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, la 29 esima edizione didedicata alla diversità, che parte ufficialmente domani, si prepara alla carica dei giovani talenti. Sarà lo sceneggiatore americano Nick Vallelonga (Premio Oscar per ‘Green Book’) il Chairman del “Special Contest”; una selezione di 147 opere in streaming (71 visibili gratuitamente su eventive.org e 76 su mymovies.it). Il festival organizzato dall’Istitutonel Modo con il sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi) e Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova, ha sempre messo al centro dell’attenzione i talenti emergenti.