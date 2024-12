Thesocialpost.it - Mosca, abbattuto F-16 ucraino. Caos negli aeroporti della capitale, chiusi e riaperti

Un caccia F-16 appartenente all’aeronautica militare ucraina è statooggi nella regione di Zaporizhzhia, mentre si preparava a lanciare un attacco missilistico. La notizia è stata confermata dal deputato russo Vladimir Rogov, presidenteCommissioneCamera civica russa per la sovranità. Secondo Rogov, l’aereo si trovava nella sua posizione iniziale per lanciare il missile quando è statodalle forze russe.Riaprono glidiNel frattempo, glidi(Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukovsky), che erano statitemporaneamente, hanno ripreso le attività. L’agenzia federale russa per i trasporti aerei ha comunicato che le restrizioni agli arrivi e alle partenze sono state revocate alle 16:39 ora locale, dopo che erano state imposte per garantire la sicurezza dei voli civili.