Oasport.it - Michele Bartoli: “Tiberi ha una testa difficile da scalfire, lavoriamo sul suo punto debole. Ho un rimpianto da corridore”

è stato tra i più forti corridori da classiche a cavallo degli anni Novanta e Duemila: nel palmarès spiccano i trionfi al Giro delle Fiandre 1996, Liegi-Bastogne-Liegi 1997 e 1998, Freccia Vallone 1999, Amstel Gold Race 2002, Giro di Lombardia 2002 e nel 2003, un titolo italiano, due tappe al Giro d’Italia ed un giorno in maglia rosa e il bronzo ai Mondiali di Lugano 1996 e Valkenburg 1998. Una carriera che parla di ben 57 vittorie. Oggi, toscano e classe 1970, è uno dei preparatori più apprezzati dal gruppo.Che bilancio tracci della stagione di Antonio?“Direi buono. Se pensiamo i risultati antecedenti a questo anno, direi bene. Quando ho cominciato a lavorare con lui ho subito visto che c’erano delle potenzialità. Ha fatto un’ottima stagione, peccato per la Tirreno e la Vuelta che ha avuto qualche problemino, così come qualche problema di salute sul finale di stagione”.