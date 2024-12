Quotidiano.net - La storia di Tilly, che a 9 anni salvò centinaia di persone dallo tsunami in Indonesia

Leggi su Quotidiano.net

Palermo, 26 dicembre 2024 –Smith aveva solo 9quella mattina di 20fa quando, assieme a mamma e papà si trovava in vacanza a Phuket, in Thailandia. Di lì a poco quel luogo da favola si sarebbe trasformato in un inferno, ma gli Smith non potevano saperlo. Tanto meno avrebbero potuto immaginare che la loro piccolaavrebbe salvatodi vite grazie alla lezione di geografia sugli, seguita due settimane prima alla Danes Preparatory School di Oxshott, nel Surrey. Ma facciamo un passo indietro a quella drammatica giornata. Alle 7.58 del 26 dicembre 2004, nella regione di Banda Aceh, in, la terra trema per un tempo che sembra interminabile. La scossa, fortissima, fa crollare numerosi edifici, sembrava la fine. Ma era solo l'inizio di quello che verrà ricordato come una delle maggiori calamità naturali degli ultimi 100