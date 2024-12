Lanazione.it - La Squadra Corse Città di Pisa chiude il 2024 con un podio al Rally del Ciocchetto

, 26 dicembre- Gran finale di stagione per ladiasd che coglie una eccezionale terza posizione nella classifica tra le scuderie all’ultimo appuntamentostico dell’anno, ilde Il. Un risultato grazie ai risultati conseguiti dai tre equipaggi presenti Ticciati-Buglisi su Renault Clio RS line, Carlini-Autiero su Suzuki Swift 1.6 e Bonechi-Fratta su Fiat Seicento Sporting. Soddisfazione per Lorenzo Ticciati e Tommaso Buglisi ritornati in gara con la Renault Clio RS Line della Laser Prom che hanno effettuato una gara in crescendo cogliendo una seconda piazza nella combattuta e numerosa classe5 oltre che ventinovesima posizione assoluta, un risultato che è di buon auspicio per la prossima stagione. “Siamo contenti” dice Ticciati a fine gara “sono stati due giorni di gara intensi e impegnativi, abbiamo trovato di tutto, l’asciutto il sabato e la pioggia invece la domenica.