Grande Fratello Chiara dopo il palo da Javier ha già un nuovo interesse amoroso? Ecco chi le piacerebbe

Negli ultimi giorni i due attuali concorrenti delCainelli eMartinez sono apparsi molto vicini ed entrambi hanno dito ai loro compagni di provare un feeling reciproco che li ha portato a passare molto tempo insieme, per approfondire la loro conoscenza.si sono lasciati andare a diverse chiacchierate, durante le quali si sono confrontati su numerosi argomenti e hanno anche parlato della rispettiva visione dell’amore e delle relazioni.I due poi si sono anche lasciati andare ad un bacio appassionato sotto le coperte in giardino, ma il bacio non sembra aver fatto scattare la scintilla in nessuno dei due., infatti, confidandosi con Luca Calvani ha ammesso di non aver provato nulla di più con il bacio e anche la stessaha spiegato che di non aver sentito un traporto mentale nei confronti del coinquilino (QUI per leggere).