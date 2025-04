Sport.periodicodaily.com - Jannik Sinner pronto al rientro: obiettivo Internazionali d’Italia 2025 dopo la squalifica

Il ritorno diè sempre più vicino. Il numero uno del tennis mondiale si prepara a rientrare in campo in occasione degli, in programma a Roma dal 7 al 18 maggio,aver scontato i tre mesi diper doping. Il torneo del Masters 1000 di Roma rappresenterà il primo appuntamento ufficiale per il tennista azzurro, determinato a difendere il primo posto nel ranking ATP e a rilanciare la propria corsa nella Race verso le ATP Finals.torna ad allenarsi: è decaduto il divieto federaleIl primo passo concreto verso illo ha compiuto domenica 13 aprile, quando è decaduto il divieto di allenarsi presso le strutture federali, sia in Italia che all’estero. Un ritorno quasi completo alla normalità per l’azzurro, che in questi mesi si è mantenuto in forma lavorando in palestra e dedicandosi a momenti di svago con la famiglia e gli amici.