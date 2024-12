Inter-news.it - Campionato Primavera 1, 17ª giornata classifica e risultati. Inter sconfitta

L'ha perso la sua ultima partita contro la Roma con il risultato di 4-1. Il 21 dicembre non è riuscita a ottenere almeno un pari nello scontro diretto. Tutti ie ladopo la diciassettesimadel1.-Roma 1-4Monza-Milan 0-2Empoli-Cremonese 0-0Lazio-Sassuolo 0-1Sampdoria-Lecce 3-1Atalanta-Juventus 2-3Udinese-Cesena 1-1Hellas Verona-Genoa 0-4Cagliari-Fiorentina 2-0Torino-Bologna 1-01 –Roma 36Sassuolo 34Milan 3131Fiorentina 31Juventus 29Torino 28Genoa 27Lazio 27Hellas Verona 25Cagliari 23Cremonese 22Lecce 21Empoli 21Cesena 18Bologna 18Atalanta 16Monza 15Udinese 9Sampdoria 9PROSSIMO TURNODICIOTTESIMARoma-Hellas VeronaBologna-AtalantaCesena-TorinoCremonese-UdineseFiorentina-EmpoliGenoa-MonzaJuventus-Lecce-CagliariMilan-LazioSassuolo-Sampdoria