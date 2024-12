Ilfattoquotidiano.it - A Milano l’1 gennaio scatta il divieto di fumo in tutte le aree pubbliche all’aperto: ecco cosa è ammesso e quali sono le sanzioni

Ormai è questione di giorni. Dal primo2025 asarà vietato fumare sigarette inle. Lo prevede l’articolo 9 del Regolamento per latà dell’Aria approvato dal Consiglio Comunale nel 2020. Quattro anni fa era entrato in vigore ildiin alcune zone specifiche come le fermate dei mezzi pubblici, i parchi e leverdi, tra cui lecani e legiochi, i cimiteri e le strutture sportive: dal 2025, invece, ilin città sarà esteso aleo ad uso pubblico, incluse vie e strade. Sarà possibile fumare solamente nelleisolate rispettando la distanza di 10 metri da altre persone. Un provvedimento simile a quello approvato negli scorsi mesi anche dal Comune di Torino.Non vale per le e-cig – Unche, come specifica il Comune di, riguarda solo le sigarette e prodotti del tabacco, mentre èl’utilizzo di sigarette elettroniche (e-cig).