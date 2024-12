Lanazione.it - La storia del primo presepe, opera di un grande artista toscano

Firenze, 25 dicembre 2024 – Tutti sappiamo che ilfudi San Francesco d’Assisi, che lo inscenò a Greccio. Ma quello del poverello d’Assisi era unvivente. I nostri presepi invece, che realizziamo in casa, o possiamo trovare nelle chiese o nelle piazze, sono fatti di statuine di terracotta, capannucce e mangiatoie. Ma chi è stato a realizzare ildi questo tipo nella? Ebbene fudi un: lo scultore Arnolfo di Cambio. Ladi quest’è molto curiosa. Quando al soglio pontificio salì Niccolò IV, ilPapa francescano, voleva che venisse ricreata la scena della natività, proprio come a Greccio. E per realizzarla, si affidò non ad uno scultore qualunque, ma a colui che era considerato il Giotto della scultura: Arnolfo di Cambio.