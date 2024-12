Iltempo.it - Israele e Hamas litigano di nuovo sulla tregua: scambio di accuse sulle condizioni

«Nuove» imposte dastanno ritardando il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco a Gaza. È l'accusa lanciata dache ha tuttavia riconosciuto come i negoziati per lasiano ancora in corso. «I negoziati per il cessate il fuoco e lodi prigionieri stanno continuando a Doha sotto la mediazione del Qatar e dell'Egitto in modo serio. Ma l'occupazione ha stabilito nuoveriguardanti il ritiro delle truppe, il cessate il fuoco, i prigionieri e il ritorno degli sfollati, il che ha ritardato il raggiungimento di un accordo», ha affermato il gruppo terroristico palestinese. Non si è fatta attendere una dichiarazione dell'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu per replicare ad: «L'organizzazione terroristicacontinua a mentire, rinnega gli accordi già raggiunti e continua a creare difficoltà nei negoziati.