Quotidiano.net - Barista accoltellato mentre chiudeva le serrande per Natale. Aveva rifiutato il bagno a un cliente

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 25 dicembre 2024 -stava abbassando la serranda del locale per andare a festeggiare la vigilia di. È successo ieri sera a Napoli, dove il 28enne è stato colpito con un fendente alla coscia sinistra. Tutto questo poche ore prima che due 19enni sparassero dei colpi di pistola in aria per fare festa. Ieri sera, il 28enne stava chiudendo il bar in via Santa Maria di Costantinopoli, quando un uomo ha chiesto di entrare e di poter utilizzare il. Il 28enne, che stava abbassando la serranda, ha detto che non era possibile ed è statoalla coscia sinistra. Dopo averlo ferito, l'aggressore si è allontanato a piedi lasciando ilsolo e sanguinante. Il 28enne si è fatto soccorrere dai sanitari dell’ospedale Pellegrini, che subito hanno allertato i carabinieri.