Spazionapoli.it - Zirkzee-Napoli, arriva l’annuncio: cosa succederà a gennaio

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie calciosull’affareche può cambiare tutto nel mercato di.Il, nonostante un ottimo inizio di stagione, interverrà con tutta probabilià nel mercato diper rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ci sono infatti una serie di reparti che sono ancora migliorabili, soprattutto nell’ottica di aumentare le seconde linee e concedere al tecnico più alternative. Anche qualche titolare, però, non sta dando proprio il massimo.C’è infatti sempre un po’ di rumore attorno alle performace di Romelu Lukaku: fra alibi che gli si possono concedere (spesso è davvero troppo isolato), vanno evidenziate anche alcune prove molto negative in stagione. Molti tifosi iniziano così a chiedersi se possa essere davvero lui il bomber su cui investire per i prossimi anni e mantengono gli occhi aperti sulle occasioni provenienti dal mercato internazionale.