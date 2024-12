Zonawrestling.net - WWE: Raw dovrebbe tornare alle tre ore su Netflix

Manca ormai poco all’approdo di Monday Night Raw su. La durata dello show rosso, attualmente di due ore, è stata oggetto di discussione nelle ultime settimane non essendo chiaro se sulla nota piattaforma streaming si sarebbe tornati al consueto format da tre ore. Si è anche detto che parte del backstage non stia gradendo l’attuale durata di due ore. Arrivano ora ulteriori aggiornamenti sul punto.Si tornerà3 oreSecondo quanto evidenziato da Dave Meltzer nel F4W Online Daily Update, Raw tornerà al consueto format da tre ore una volta approdato su. Già confermato ufficialmente, invece, il passaggio3 ore di SmackDown che sta andando in onda su USA Network. Va anche detto checonsente maggiore flessibilità oraria rispettoemittenti tv su cui la WWE sta andando in onda.