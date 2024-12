Tpi.it - Vigilia di Natale 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre

Leggi su Tpi.it

di, 24di, isonoin Italia? Sono giornate molto piene e frenetiche, alla ricerca degli ultimi regali o degli ingredienti per preparare il Cenone e il pranzo di. Dunque è frequente rendersi conto all’ultimo momento di aver dimenticato qualcosa di essenziale. Per evitare inconvenienti, è utile sapere qualirimarrannodurante le festività natalizie e con quali orari.C’è da dire innanzitutto che ogni catena e ogni singola amministrazione regionale può scegliere autonomamente cosa fare in queste ricorrenze. E quindi decidere se tenerei propri punti vendita. Il consiglio che vi diamo è quindi quello di verificare direttamente in anticipo l’apertura o la chiusura del vostro supermercato oo di fiducia, consultando magari il sito o le pagine social della catena, o direttamente recandovi sul posto in cerca di qualche cartello informativo.