Quanto aumentano gli stipendi con il taglio del cuneo fiscale, le simulazioni

La Manovra finanziaria ha introdotto alcune importanti novità perriguarda il regimedella principale imposta sul reddito da lavoro in Italia, l’Irpef. Il Governo ha apportato undele razionalizzato le aliquote, che sono passate in maniera strutturale da quattro a tre.In questo contesto arriveranno, per i lavoratori dipendenti, aumenti significativi delloo netto, con punte anche fino a mille euro rispetto al precedente assetto. Buona parte di questi aumenti però erano già stati percepiti nel 2023 e nel 2024, quando le riforme del fisco erano ancora da rinnovare ogni anno.Le riforme del fisco in ManovraCon l’imminente approvazione della Manovra finanziaria, che sarà blindata in Senato attraverso la questione di fiducia, il Governo ufficializzerà una parte importante del riassetto dell’Irpef, la principale imposta sul reddito da lavoro.