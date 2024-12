Anteprima24.it - Pastore tedesco scappa di casa, trovato sulla Telesina: messo in salvo dalla Polizia

Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata del 20 dicembre u.s., la pattuglia dellaStradale di Benevento, su segnalazione della locale sala operativa, si portava al KM 61+400 della SS.372, per la presenza di un cane di grossa taglia che, impaurito e disorientato, attraversava entrambe le corsie, creando problemi alla circolazione stradale.Considerando che la SS372 è una arteria che in questo periodo dell’anno è interessata da traffico intenso e visto l’approssimarsi delle festività natalizie, la pattuglia immediatamente poneva in essere una serie di accorgimenti tali da rallentare il traffico in modo significativo.Gli operatori dellaStradale provvedevano, pertanto, a tenere fermo, con un guinzaglio di fortuna, il cane di razza.L’intervento provvidenziale ha consentito di scongiurare il verificarsi di possibili incidenti stradali, conseguenti all’inesorabile investimento dell’animale.