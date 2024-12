Lapresse.it - Natale 2024, segui il viaggio di Santa Claus in giro per il mondo

Leggi su Lapresse.it

È la Vigilia di, e Babboinizia il suoannuale dal Polo Nord alle case di tutto il. Come da tradizione decennale, il North American Aerospace Command, o NORAD, segue ancora una volta il percorso diper consegnare i regali ai bambini di tutto ilprima di, utilizzando una mappa ufficiale che viene costantemente aggiornata per mostrare dove si trova in quel momento.Il NORAD, l’agenzia responsabile del monitoraggio e della difesa degli spazi aerei di Stati Uniti e Canada, traccia gli spostamenti di Babboogni anno dal 1958. Per i tre anni precedenti il progetto era stato iniziato dal Continental Air Defense Command.Ecco come il tracker mappa ildi Babboquesto