La strategia della Cgil | Comitato di distretto per il futuro del tessile

Natale amaro per il, per le sue aziende e per i suoi lavoratori, con un appello-allarme lanciato dal Lorenzo Pancini, segretario generaleCamera del Lavoro. A fronte di un "ridimensionamento brutale del, che oggi conta 1.600 imprese e 15.000 addetti, con un ricorso costante alla cassa integrazione che, nel solo artigianato, ha visto coinvolte quasi 500 imprese per circa 2.300 lavoratori, con le proroghe dei contratti a termine diminuite del 4,2% e con le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato calate di oltre il 20%, è necessario un sussulto di tutta la comunità pratese per dare una nuova prospettiva all’economia locale". Per Pancini non c’è più tempo da perdere per affrontare "la quarta crisi pesante che si abbatte sulnell’arco di una quindicina di anni.