Quotidiano.net - Guasto tra Molise e Puglia. Treni bloccati per 5 ore

Il viaggio in treno con destinazioneè durato più del previsto per il maltempo. Una forte scarica elettrica ha atrofizzato il traffico sulla linea ferroviaria Bari-Pescara ieri mattina alle cinque, nel tratto compreso tra Campomarino (Campobasso) e Chiueti (Foggia). Sono servite più di 5 ore per ripristinare la circolazione, con Alta velocità, Intercity e regionali che hanno accumulato ritardi fino a 230 minuti. Altri, invece, sono stati cancellati o hanno subito limitazioni di percorso.