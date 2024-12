Gli astronauti della Nasa augurano buon Natale dallo spazio | Qui manca il calore di parenti e amici – Il video

Leggi su Open.online

Cappellini da Babbo, un alberello decorato e persino un finto pupazzo di neve. Sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) è tutto pronto per celebrare il, come raccontano in un calorosodiffuso sui social i quattroa bordo: Suni Williams, Don Pettit, Nick Hague e Butch Wilmore. «È uno splendido periodo dell’anno quassù», esordisce Suni Williams, sorridendo mentre indossa un cerchietto con le corna da renna. Una scena che forse non avrebbe immaginato lo scorso giugno, quando la sua missione di collaudonavetta Starliner è iniziata.La permanenza prolungataEra stata prevista, infatti, per solo una decina di giorni, ma la missione è stata prolungata a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati sul veicoloBoeing, portando lei e il collega collaudatore Wilmore a una lunga permanenza in orbita.