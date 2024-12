Cultweb.it - Cos’è il Furoshiki e perché se ne parla tanto?

Che la cultura giapponese sia fonte di meraviglie continue è certo. Come il, o meglio ilwrapping, ovvero la tecnica di avvolgere i regali nella stoffa, in modo da diminuire lo spreco di carta. Da dove nasce questa tradizione? Ilè un pezzo di tessuto. Nato oltre 1.200 anni fa, è stato inizialmente utilizzato per proteggere abiti e oggetti personali durante le visite ai bagni pubblici.Ilaffonda le sue radici nel periodo Nara (710-784), quando veniva usato per conservare oggetti preziosi degli imperatori. Durante il periodo Heian (794-1185), i nobili lo impiegavano per avvolgere e trasportare i propri abiti. Nel periodo Muromachi (1338-1573), il suo uso si estese ai bagni pubblici, dove i signori feudali utilizzavano tessuti decorati con i propri stemmi familiari per distinguere i loro indumenti.