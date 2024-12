Christopher Nolan | il suo prossimo film sarà un adattamento dell’Odissea di Omero

Leggi su Cinefilos.it

: il suoundiIl nuovodiper UniversalThe Odyssey, undel poema epico composto daintorno all’VIII secolo a.C.. A rivelarlo è stato lo Studio.“Ildi, The Odyssey, è un’action epico mitologico girato in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX”, ha annunciato lo studio in un messaggio pubblicato su X. “Ilporta per la prima volta la saga fondamentale disugli schermi cinematografici IMAX e uscirà nei cinema di tutto il mondo il 17 luglio 2026”.adatterà l’Odissea diL’antico poema epico diracconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina.