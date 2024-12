Anteprima24.it - Calicantus Residence, parte il progetto GOL: per 5 persone sarà un Natale all’insegna del lavoro

Tempo di lettura: 2 minutiPer cinqueun gran bel. E’ partito, infatti, ildella Regione Campania al quale ha presoil gruppo ‘Missione Sociale’ di Limatola di Massimliano Marotta che ha dato il via a 5 tirocini di inclusione socio/lavorativa per i cittadini. Si tratta delGOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, che permette a questedi poter accedere al mondo delattraverso una formazione e rientrare nel meccanismo della produttività.“Una bella opportunità – così la definisce Massimiliano Marotta – per un tirocinio di inclusione presso le nostre strutture. I tirocinanti aderenti al bando sono da oggi impegnati in due diversi progetti: “Addetto all’accoglienza e Addetto alla manutenzione del verde. Buon inizio”.Grazie alla convenzione sottoscritta con l’Agenzia ATOA SRL pressosrl e Cooperativa sociale “Tempi Nuovi” di Limatola, c’è una nuova opportunità di rinascita per queste cinque