Inter-news.it - Agostinelli: «Lautaro Martinez-Thuram? A volte invidia, qua no!»

ha detto la sua sulla coppia, con il primo che fa una grande fatica a trovare la via del gol.MOMENTO – Andreaa Tmw Radio si esprime in questo modo su: «Più aiuta la squadra è una bugia. Non è che ha cambiato ruolo, è che ci sono delle annate in cui è meno brillante e la scena se la prende il partner vicino. Mi è piaciuto l'abbraccio ieri nel post-gara a, è un bel segnale perché di solito una certac'è invece vuol dire che si rema tutti dalla stessa parte».