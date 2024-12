Biccy.it - Pellegrini fa delle dichiarazioni inaspettate su Madonia

Per settimane si è letto e sentito parlare di un rapporto non semplicissimo tra Federicae Angelo, il maestro è anche stato accusato di non aver messo la concorrente nelle condizioni di dare il massimo. La stessaprima a Ballando e poi a Striscia la Notizia ha fatto intendere che alcuni atteggiamenti dinon le piacevano troppo, ma ieri sera ha voluto fareprecisazioni. Federica ha spiegato che non avrebbe mai chiesto di cambiare partner , perché non ne aveva motivo e perché le cose tra lei e Angelo andavano sempre meglio (fino all’ultima puntata dov’era presenta Angelo). Dopo settimane di rumor e voci di ogni tipo, oggi la finalista di Ballando ha confermato quello cheha detto a Domenica In, cioè che non ci sono stati liti o scontri.sul suo rapporto con: “Perché avrei dovuto chiedere di cambiare ballerino?”.