Secoloditalia.it - Migranti, assolto Salvini le Ong masticano amaro: vogliono bloccare i rimpatri volontari. E Casarini minaccia: più navi in mare

Leggi su Secoloditalia.it

, il braccio di ferro delle Ong contro governo, ministri, sentenze della magistratura e realtà oggettiva si fa sempre più muscolare e ideologico. Un paradosso, sembrerebbe a ben vedere, che in opposizione a verdetti, logica, linea politica e norme che puntano a smantellare il traffico di essere umani e ad evitare tragedie del, insistono per un dogma che invoca l’accoglienza a tutti i costi. Come? Se leggi e tribunali sanciscono le regole facendo uscire precetti associazionisti e rivendicazioni coatte dalla porta, le Ong non demordono: e insistono per far rientrare istanze alla base della loro ragion d’essere dalla finestra. Così adesso, le Ong più che mai sul piede di guerra rilanciano apocalittiche sui, e al grido di: «Sono espulsioni mascherate di», lanciano l’ultimo slogan di battaglia.