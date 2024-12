Pronosticipremium.com - La Roma pensa al Derby con la Lazio: Noslin e Pedro in dubbio

L’anno sta per terminare e con esso il primo parziale di questa stagione di Serie A che ha portato diversi alti e bassi in casa: con il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina, i giallorossi sembrano aver ritrovato nuova fiducia che dovrà portare ad ottimi risultati soprattutto nel 2025. Sebbene gli obiettivi prefissati siano lontani a causa di alcune defaillances ad inizio stagione, i capitolini non sono intenzionati ad arrendersi. Sarà proprio il 5 gennaio che ladovrà tornare sul campo iniziando l’anno con ilcontro laper dimostrare di riuscire a riprendere il ritmo e ambire ad una classifica più agiata. I biancocelesti però, stando a quanto riportato da TMW, potrebbero trovarsi a dover giocare la sfida senzae Tijjani, che potrebbero non essere in grado di recuperare per la partita.