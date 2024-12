Quotidiano.net - Divani Giovannetti: da 60 anni icona internazionale del design italiano

INNOVAZIONE EMade in Italy. Dalla metà degli’60 a oggi,Collezioni crea prodotti originali nel mondo dell’arredo, con uno spirito innovativo che è stato evidente sin dalle prime produzioni. Fra i tanti progetti di successo, Anfibio (nella foto in basso) si è rivelato il bestseller. Oggetto di arredo eche unisce le funzioni divano, letto e spazio conviviale, è stato realizzato a partire dal 1970 e disegnato da Alessandro Becchi. Una creazione vincitrice del Compasso d’oro nel 1972, venduta in decine di migliaia di esemplari a livello, tuttora molto richiesta ed esposta in 14 musei nel mondo. Il “divano-opera d’arte”, come viene definito dagli esperti, è stato inserito nella collezione del MoMa di New York dal 1972. Il marchio ha sempre goduto di grande visibilità grazie a campagne pubblicitarie e numerosi articoli sulla stampa.