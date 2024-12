Tvplay.it - Colpaccio Inter, Nico Paz arriva con lo scambio: svelato il piano

L’si è iscritta alla corsa riguardantePaz, ambientatosi subito in Serie A. Decisa la strategia: si punta ad uno.Sono già scattate, in casa, le manovre relative alla sessione estiva del mercato. A gennaio, come confermato dal presidente Giuseppe Marotta, i nerazzurri nonverranno reputando di alto livello e adeguatamente competitiva la rosa allestita nella scorsa estate. Al termine della stagione, invece, andrà in scena un restyling volto a consegnare a Simone Inzaghi nuovi elementi di qualità. Il preferito, in tal senso, risponde al nome diPaz.Pazcon loil– TvPlay.it (LaPresse)Il 20enne si è ambientato subito in Italia, diventando il faro della manovra del Como. Prelevato dal Real Madrid a fine agosto per un importo complessivo di 6 milioni, il classe 2004 ha fin qui collezionato 15 apparizioni “condite” da 2 reti e 4 assist.