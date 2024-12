Ilgiorno.it - Clochard e famiglie in crisi. Pasti distribuiti in stazione

Anche quest’anno la startup PlanEat, che propone ad aziende e privati la possibilità di acquistare alimenti porzionati per combattere gli sprechi, ha deciso di declinare il Natale nel segno della solidarietà. Nei giorni scorsi la società, che ha la sua sede produttiva a Casarile, ha distribuito gratuitamente 500 kit alimentari, con un primo piatto, un secondo, un contorno e un dolce, allein difficoltà individuate dalla sezione milanese di Azione contro la fame. Non solo. In collaborazione con associazioni come Caritas e Food4All, PlanEat consegnerà 300 piatti caldi ai senzatetto di Milano e Pavia. L’iniziativa è stata avviata ieri nella zona dellacentrale e sarà ripetuta domenica 29; a Pavia il progetto decollerà domani, il 30 e il 31 dicembre, sempre nelle vicinanze dellaferroviaria.