Gqitalia.it - Sappiamo già chi vincerà Sanremo 2025?

Leggi su Gqitalia.it

Dal momento in cui lo scorso primo dicembre Carlo Conti ha annunciato i nomi dei trenta big che parteciperanno a, il Festival è diventato uno degli argomenti più discussi del web. E puntuali come un orologio svizzero – accanto ai commenti, ai rumor, alle delusioni per gli esclusi e ai ioloavevodetto – sono arrivati anche i pronostici sui possibili vincitori della kermesse. Quando i partecipanti vengono svelati, infatti, si passa immediatamente dal totoconcorrente al totovincitore e quest’anno, secondo i bookmaker, i giochi sono già più o meno fatti. I social e le piattaforme musicali streaming, però, possono raccontare un’altra storia, indicando possibili sorprese.Chi sono i favoriti secondo i bookmakerAndiamo per ordine. Goldbet, Snai e Sisal concordano nel collocare al primo posto della classifica dei papabili vincitori quella che viene considerata dai più la fuoriclasse di, tanto da essere stata definita dallo stesso direttore artistico una ciliegina sulla torta nell’elenco dei concorrenti: Giorgia.