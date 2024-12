.com - Riforma pensioni 2025, altroché uscita dai 64 anni, esiste una soluzione per tutti

In questi giorni sta facendo parlare l’flessibile proposta dall’emendamento della Lega che propone la possibilità di lasciare il lavoro per chi ha una rendita integrativa dai 64, peccato che non si tratti appunto di un’opportunità perma adatta ad una platea ristretta con particolari caratteristiche, e che ‘Il Manifesto’ apostrofa come la ‘panzana leghista del ‘in pensione ai 64’.L’emendamento ha nessun costo o davvero irrisorio per lo Stato mentre come dice il collega del Manifesto, Massimo Franchi, é un regalo ed un incentivo all’uso dei fondi integrativi privati. Solo un lavoratore su tre, precisa nell’articolo, é iscritto ai fondi di categoria, gli altri a causa dei contratti precari non ha alcun modo per poter versare il TFR o aliquote del salario nei fondi di categoria.