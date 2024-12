Liberoquotidiano.it - Nessuno dica "giustizia è fatta"

Ogni sentenza di assoluzione implica un errore giudiziario, lo diceva il leggendario avvocato Francesco Carnelutti e lo ha confermato la decisione dei magistrati nel processo a Matteo Salvini. Della lezione del Carnelutti, all'Associazione nazionale magistrati sanno poco, direi niente, visti i commenti dopo la sentenza. Al primo minuto, dopo l'assoluzione, è partito il coro, l'avete visto che non c'è bisogno di separare le carriere perché c'è «una sentenza che prova plasticamente l'autonomia dei giunti» (Giuseppe Tango, magistrato, presidente della Giunta esecutiva di Palermo dell'Anm). Dunque il caso di Matteo Salvini, ministro e uomo innocente trascinato in processo che non doveva iniziare, è un successo, perbacco, e i fessi siamo noi che non ce ne siamo accorti. Riformare la? Mai.