Morte di Emre Yazgan, giovane promessa del judo turco travolta da una valanga

Una tragedia scuote il mondo dello sport: ilka, di soli 16 anni, è morto travolto da unadurante un ritiro ad alta quota con la nazionale turca sul monte Erzurum Palandöken.La tragedia sul monte PalandökenIlatleta, considerato uno dei talenti più promettenti del, si trovava con altri 14 compagni di squadra per una passeggiata nella natura, quando unali ha travolti.è stato estratto dalla neve ancora in vita, ma le complicazioni riportate gli sono state fatali: è deceduto poco dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva.Secondo le autorità locali, la squadra non aveva informato né la AFAD (Protezione civile turca) né altre autorità competenti prima di intraprendere il percorso. Il governatore della provincia di Erzurum, Mustafa Çiftçi, ha sottolineato come la tragedia potesse essere evitata: “Quella zona è chiusa.