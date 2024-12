Zonawrestling.net - Bronson Reed: “Il mio ritorno sarà devastante, non avete visto ancora nulla”

è riuscito ad affermarsi come una delle forze dominanti di Monday Night Raw, schierandosi poi al fianco di Solo Sikoa nella battaglia OG Bloodline vs New Bloodline. Purtroppo, l’australiano si è infortunato in occasione dei WarGames, rompendosi la caviglia eseguendo uno “tsunami” dalla cima della gabbia con conseguente intervento chirurgico.proverà a recuperare in tempo per WM 41, ma non è sicuro che ci riuscirà.“Siamo solo all’inizio”Tramite un post su X,ha voluto mandare un messaggio al WWE Universe facendo il punto sul suo 2024 e su quello cheil suo futuro: “Anno stellare per me in WWE. Ho spezzato cuori, frantumato ring, ossa, macchine, muri e persone. Ve lo prometto. Quello cherispetto a quello che vedrete quando tornerò dall’infortunio.