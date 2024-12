Blake Lively cita in giudizio il regista e star di It Ends With Us Justin Baldoni per molestie sessuali

Leggi su Cinefilos.it

inildi ItUsperSebbene sia già uno dei film più discussi dell’anno, ItUs è ora oggetto di una causa legale. Il dramma romantico, adattamento dell’omonimo romanzo di Colleen Hoover, vede protagonistinei panni di Lily e Ryle, una coppia che scopre che la loro nascente relazione è turbata dall’improvvisa ricomparsa del primo amore di lei e da segni di abusi domestici da parte di Ryle che ha visto subire ai suoi genitori. Diretto sempre da, il film è stato un successo al botteghino nonostante le recensioni di ItUs siano state in gran parte contrastanti.Ora, a quasi due mesi dal successo su due diverse piattaforme di streaming, la controversia su ItUs continua:ha intentato una causa contro, come riporta The Hollywood Reporter.