Banche Salvini | Ok libero mercato ma risparmiatori non sono carne da macello

“Rispettiamo il, basta che lenon faccianodadei, dei lavoratori, degli sportelli dei dipendenti e del risparmio degli italiani”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo, ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle parole dell’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che aveva invitato i governi a non interferire nel Risiko bancario. “Come Lega -continua- apriremo il 2025 con alcune battaglie: uno il diritto al conto corrente bancario per tutti, perché non è possibile che ledecidano chi vive e chi non vive. Due, stiamo analizzando gli incassi multimiliardari delle società che gestiscono le principali carte di credito. Ormai non vivi se non hai la carta di credito. Cicommissioni incredibili e un sostanziale regime di monopolio.