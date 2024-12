Lanazione.it - Antenna 5G a Bagnone. Lanciata la raccolta firme: "Preoccupati per i rischi"

Unacontro l’. di. Lunigiana territorio molto ambito per la sistemazione di ripetitori del 5G. Dopo quella di Filetto, adesso si parla di realizzarne una anche nella frazione di Leugio, una manciata di case, a poca distanza dal capoluogo. Anche in questo caso l’, dieci metri più bassa di quella di Filetto, dovrebbe sorgere su un terreno di proprietà privata. E come a Filetto i cittadini si sono mobilitati e riuniti in un comitato spontaneo che ha dato il via a unadi. Tanti i motivi del no, come l’impatto negativo sulla salute, il danneggiamento ambientale e le conseguenze sul turismo, il deprezzamento degli immobili e dei terreni che la presenza dell’5G può indurre. "Ci siamo riuniti appena saputo dell’opera - raccontano - e abbiamo iniziato subito unadiche poi verrà consegnata in comune, per evidenziare l’impatto negativo di un intervento simile.