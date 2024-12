Tragedia nel Salento 52enne ritrovato senza vita in casa

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unanelche lascia sgomenti eparole, ma soprattutto fa riflettere su quanto sia labile il confine tra il vivere ed il morire. Il dramma si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 21 dicembre, a Melissano. Qui, a pochi giorni dal Santo Natale, forse ancor più spinto da un’aria felice e magica che non appartiene certo a chi si sente solo o ha dei mostri con cui combattere, un uomo di 52 anni si sarebbe tolto laper impiccaggione.nel, carabinieri a lavoro per confermare la pista del suicidioSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomopossibilità di intervenire. All’interno dell’appartamento sono entrati anche i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato un sopralluogo con i classici rilievi del caso e gli accertamenti del caso, utili a ricostruire lanele confermare se si sia realmente trattato di un gesto volontario.