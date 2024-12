Liberoquotidiano.it - Siria: Tajani, 'tutelare minoranze religiose a cominciare da quella cristiana'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Insiano tutelate e protette leda. E' l'auspicio espresso dal ministro degli Esteri Antonioin un'intervista all'Osservatore Romano, in cui afferma che "i primi segnali sono positivi sebbene sia vero che la guida oggi dellaè in mano a ex combattenti dell'Is. Le richieste dell'Italia sono molto chiare: riconoscimento e tutela delle, adallecristiane. Noi lavoriamo per questo, è fondamentale. L'altro obiettivo è l'unità dello Stato: occorre evitare il frazionamento della, e poi si chiede di agevolare il rientro volontario dei rifugiati da Turchia, Giordania, e Libano". "Si tratta dini scappati in occasione della guerra civile - spiega il ministro - e speriamo che coloro che rientrano possano essere accolti, che non ci sia una stagione di persecuzioni.