Bergamonews.it - Raffica di furti al mercato di Calusco: presa e denunciata una delle responsabili

Leggi su Bergamonews.it

d’Adda. Negli ultimi mesi avevano preso di mira ilsettimanale did’Adda, conin serie che avevano destato allarmante preoccupazione nella popolazione: così nella mattinata di sabato i carabinieri della locale stazione hanno messo in campo un servizio mirato, finalizzato proprio alla prevenzione e soppressione del fenomeno.Una decisione che si è rivelata azzeccata: attorno alle 11, infatti, i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso S.M., cittadina bulgara residente a Milano, pregiudicata per reati contro il patrimonio.Proprio mentre i carabinieri si aggiravano nella zona del, un commerciante ha notato che la donna stava asportando un portafoglio e ha avvertito la vittima: colta sul fatto, è stata bloccata proprio da chi stava cercando di derubare, mentre le due complici che erano con lei si sono allontanate velocemente facendo perdere le proprie tracce tra la folla e gettando a terra la reva.