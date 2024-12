Dilei.it - Palinsesti La7, cosa vedere tra Natale e Capodanno

Le festività natalizie portano con sé una magia unica, e La7 non delude le aspettative del suo affezionato pubblico. Tra informazione, grandi classici e prime visioni, il palinsesto del canale si accende per accompagnare le famiglie italiane durante i giorni più attesi dell’anno. Se vi state chiedendotra, ecco una guida completa per non perdere i migliori appuntamenti.La7: informazione di qualità, anche durante le festeLa7 non va mai in vacanza, specialmente quando si tratta di informazione. La programmazione inizia ogni giorno con Omnibus, seguito da Coffee Break, L’aria che tira condotta da Francesco Magnani e il dinamico duo Alessio Orsingher e Luca Sappino a Tagadà. Anche nel prime time, il pubblico potrà contare su In Onda, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, che torna dal 21 dicembre alle 20.